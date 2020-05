Condividi Pin 2 Condivisioni

Non si registrano feriti

In fiamme un deposito di autovetture. Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco

Alle ore 9:25 circa di oggi, 27 maggio 2020, una squadra dei Vigili del Fuoco dell’Eur 11A è intervenuta in via della Magliana, 361 per incendio ad un deposito di autovetture.

Ad intervenire in supporto anche un’ autobotte e il carro autoprotettore.

Presente sul posto il Capo Turno Provinciale per il coordinamento delle squadre.

Intervento tutt’ora in corso, volto allo spegnimento delle fiamme. Non si registrano feriti.

AGGIORNAMENTI

L’incendio ha coinvolto autovetture d’epoca e ciclomotori. Le fiamme hanno raggiunto anche materiali di varia natura, accatastato all’interno delle baracche.