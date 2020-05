Condividi Pin 43 Condivisioni

L’Assessore Gubetti: ”Stiamo lavorando per garantire l’accesso a tutte le spiagge libere nel rispetto delle norme”

Campo di Mare, il 29 maggio inizia la stagione balneare

“Proseguono le attività di pulizia sull’arenile di Campo di Mare” – ha dichiarato questa mattina il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – Giorni fondamentali questi in vista della riapertura della stagione estiva”.

E’ tempo di countdown per la stagione balneare 2020 a Campo di Mare che, come da ordinanza Dpcm Conte, avrà inizio il 29 maggio e fine il 30 settembre.

Quest’anno infatti sarà possibile tornare al mare, ma per fronteggiare l’emergenza sarà necessario mantenere le distanze di sicurezza ed evitare gli assembramenti. Un’attenzione particolare sarà dedicata alle spiagge libere, dove sarà prevista una distanza fisica di un metro e mezzo.

Come spiega l’Assessore Elena Gubetti, il comune sta lavorando per garantire l’accesso a tutte le spiagge libere nel totale rispetto delle norme indicate nel Dpcm per il contenimento dell’emergenza covid-19. “Metteremo in campo tutte le risorse che la Regione Lazio ha destinato ai Comuni costieri per garantire una fruizione del nostro litorale a tutti gli utenti – ha dichiarato l’Assessore Gubetti – Stiamo definendo gli ultimi dettagli del piano per il contenimento e per il distanziamento sulle spiagge libere”.

B. P.