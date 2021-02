Share Pin 27 Condivisioni

Numerose le segnalazioni in tutto il Paese

In down la rete mobile: impossibile effettuare chiamate

Impossibile effettuare chiamate, la linea telefonica è in down. Da diverse ore del pomeriggio di oggi in Italia la rete mobile sembra aver subito problemi arrecando disagi a tutti coloro che devono avvisare o contattare qualcuno.

Difatti inizialmente la chiamata sembra avviarsi, per poi interrompersi subito dopo.

Il blocco sarebbe iniziato dalle ore 16 circa di oggi pomeriggio, dapprima con gli operatori Tim e Vodafone, poi il problema ha iniziato ad interessare anche tutti gli altri. Al momento in down Wind, Tre E Lliad.

Le cause non sono ancora chiare, quel che è certo, è il numero notevole di segnalazioni per il malfunzionamento nella rete nazionale che circolano da diverso tempo.