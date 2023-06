In dirittura d’arrivo gli stage dell’istituto alberghiero il team PCTO: “Soddisfatti del lavoro svolto”

In origine si chiamava Progetto 92: sono passati oltre trent’anni e molta strada è stata percorsa lungo il cammino del necessario raccordo fra mondo della scuola e mercato del lavoro. Una generazione fa, i cosiddetti corsi di “Terza Area” o ‘di professionalizzazione’ nascevano in via sperimentale e solo per le scuole che liberamente volevano aderirvi.

Poi è arrivata finalmente l’Alternanza Scuola-Lavoro, mentre in Europa si diffondeva il sistema duale alla tedesca indispensabile per consentire agli allievi, soprattutto a coloro che sceglievano di frequentare Istituti Professionali, di acquisire competenze e capacità pratiche attraverso l’esperienza sul campo in contesti strutturati e organizzati, quelli del mondo delle imprese e delle realtà aziendali. Dal 2018 si parla di PCTO, Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento: almeno 90 ore nei Licei, 150 ore negli Istituti Tecnici e 210 ore negli Istituti Professionali, con valutazione dei risultati e relativa certificazione.

“All’Istituto Alberghiero di Ladispoli – sottolineano la Prof.ssa Giovanna Albanese, il Prof. Renato D’Aloia e la Prof.ssa Carmen Piccolo – esiste da sempre un Team specializzato nei PCTO, in contatto con i migliori professionisti del settore enogastronomico e turistico e quindi in grado di proporre agli studenti tirocini formativi di eccellenza, con stage anche in Paesi esteri. Senza dimenticare Roma, con la straordinaria offerta di strutture ricettive di prestigio che la caratterizza. Anche quest’anno – hanno aggiunto i docenti – abbiamo preso contatti con moltissimi alberghi e ristoranti cercando di scegliere le realtà migliori, senza trascurare naturalmente le esigenze individuali e familiari dei nostri allievi. Da Ladispoli a Cerveteri, da Fiumicino a San Nicola e Santa Severa, ma anche Roma, San Casciano dei Bagni e la Sardegna, con il bellissimo Forte Village, dove diversi studenti stanno svolgendo il loro stage. Nella prospettiva di una sempre più estesa internazionalizzazione della nostra offerta formativa, inoltre, – hanno sottolineato ancora i Responsabili PCTO – dopo diverse esperienze in Inghilterra e Spagna, stiamo consolidando i nostri rapporti con la Germania, grazie al Progetto di scambio linguistico e interculturale con la Scuola Professionale “Gestaltung und Technik” di Treviri. E’ stato un anno particolarmente intenso e ricco di eventi, ma siamo soddisfatti e felici dei risultati ottenuti grazie ad un efficace lavoro di squadra. Grazie a tutti!”