Impiantata al Policlinico Gemelli una retina artificiale: donerà la vista ai pazienti ciechi

Al Policlinico Gemelli di Roma è stata impiantata una retina artificiale di ultimissima generazione a un paziente settantenne non vedente, a causa di una forma avanzata di retinite pigmentosa.

Come riportato da Roma Fanpage, si tratta del sesto impianto al mondo e il primo in Italia di questo rivoluzionario dispositivo, messo a punto dagli ingegneri israeliani dell’azienda Nano Retina di Herzliya, non lontana da Tel Aviv, dove hanno sede numerose start up nel settore dell’high-tech (un po’ come la Silicon Valley californiana). La retina artificiale – chiamata NR600 – è stata impiantata dopo un intervento durato circa due ore.

Il paziente ha già iniziato a vedere la luce, un risultato straordinario per chi è rimasto al buio per anni; serviranno mesi di collaudi, pratica e adattamento del cervello, ma alla fine imparerà a gestire la sua nuova vista bionica. La retina artificiale non restituisce la vista naturale, tuttavia permette di distinguere forme e oggetti, migliorando enormemente la qualità della vita di chi diventa completamente cieco a causa della retinite pigmentosa.