Impennata di furti a Ladispoli: appartamento svaligiato in pieno giorno

Impennata di furti nella cittadina del litorale. A via Duca degli Abruzzi, i malviventi si sono introdotti in un appartamento, in pieno giorno, rompendo una finestra. Una volta all’interno hanno rubato tutto il possibile: soldi, oro, persino il salvadanaio dei bambini. Non soddisfatti hanno anche messo a soqquadro l’abitazione gettanto a terra gli armadi.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri di Ladispoli coordinati dalla compagnia di Civitavecchia.