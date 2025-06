“Immagini sul lago”: dal 7 al 15 giugno la Fotografia si fa diffusa

Torna sul lago di Bracciano l’evento che propone un ricco percorso fotografico. Da un’idea de Il Lago Incantato e Il Vivaio delle Immagini

Otto mostre, workshop, concorsi, esperienze fotografiche, sono le proposte di “Immagini sul Lago”, la manifestazione che, dal 7 al 15 giugno 2025, riporta in primo piano l’arte della fotografia. Anche per la terza edizione l’evento ideato dalle associazioni culturali Il Lago incantato e Il Vivaio delle Immagini propongono una serie di iniziative che coinvolgono fotografi professionisti promuovendo, attraverso concorsi e workshop, la cultura fotografica.

La fotografia diffusa coinvolge musei, istituzioni, chiese, ristoranti, in un racconto multidisciplinare per immagini. Otto infatti le location individuate per altrettante mostre che saranno aperte al pubblico, con ingresso libero, per tutta la settimana. Un evento diffuso nei tre paesi rivieraschi di Trevignano Romano, Bracciano ed Anguillara Sabazia immersi nell’area protetta del Parco Regionale di Bracciano-Martignano che si avvale del riconoscimento della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche – FIAF.