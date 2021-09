Parte oggi la campagna di Crowdfunding per garantire il futuro dell’area

Il Wwf e Ridaje insieme per “L’oasi urbana del Tevere” –

È partita questa mattina alle 9.30 a Explora, il Museo dei Bambini di Roma in via Flaminia 82, l’apertura della campagna di crowdfungind per garantire il futuro dell’Oasi urbana del Tevere.

Durante la mattinata ad Explora sarà inoltre possibile firmare al banchetto WWF la campagna #STOP AI PESTICI – Per fare pace con la natura – Una petizione diretta alle Autorità Europee che si propone di eliminare progressivamente i pesticidi sintetici dall’agricoltura europea, ripristinare gli ecosistemi naturali nelle zone agricole, riformare il settore agricolo dando priorità all’agricoltura su piccola scala, diversificata e sostenibile. Il programma della giornata pertanto si arricchirà ulteriormente:

– Apertura dello stand WWF all’interno del Museo Explora per raccogliere le firme per la petizione europea a difesa di api e agricoltori e che chiede una sensibile riduzione dell’uso dei pesticidi in agricoltura per tutelare gli insetti impollinatori e il nostro cibo

– Attività di volantinaggio nei pressi di Piazzale Flaminio per invitare i cittadini a firmare la petizione sulle api che ha come termine ultimo la data del 30 settembre

Un’iniziativa questa di oggi che rinnova l’impegno del WWF per l’Oasi Urbana del Tevere, un luogo unico all’interno del centro storico di Roma, per il quale l’Associazione da anni si batte affinché venga riconosciuto come Monumento Naturale e che merita di essere fruito da tutti i cittadini, in particolar modo da ragazzi e scuole che qui possono trovare l’occasione di un vero e proprio laboratorio a cielo aperto.

Una piccola area urbana, preziosa e ricca di biodiversità per la quale il Consiglio regionale del Lazio ha approvato all’unanimità lo scorso 14 luglio la mozione presentata dal Presidente della Commissione ambiente della Regione, Valerio Novelli, che impegna la Giunta ad avviare l’iter tecnico per l’istituzione del Monumento Naturale.