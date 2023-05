Il Vicesindaco di Cerveteri e Assessore alle Politiche Culturali commenta la tappa del prestigioso premio letterario

“Vedere Piazza Santa Maria così gremita di pubblico per assistere ad una tappa del Premio Strega, il più grande e prestigioso premio letterario d’Italia, è stata una delle emozioni più belle che potessi vivere da quando sono Assessore alla Cultura di Cerveteri. È una testimonianza di quanto il lavoro fatto in questi anni sul fronte della promozione letteraria e della cultura, attività che ci hanno anche fatto raggiungere importanti titoli regionali e nazionali, sia stato apprezzato dalla cittadinanza. Poter ospitare nel cuore del Centro Storico di Cerveteri un’organizzazione come quella del Premio Strega, è stato un onore. Un momento che spero possa diventare una tradizione della nostra città”.

A dichiararlo è il Vicesindaco di Cerveteri e Assessore alle Politiche Culturali Federica Battafarano, al termine dell’evento che ieri pomeriggio ha visto centinaia di persone ascoltare le presentazioni dei libri in gara al concorso per l’anno 2023 della rassegna.

“Nel corso degli anni abbiamo fatto un lavoro continuo sul settore culturale, senza mai fermarci, nemmeno durante le fasi più difficili della pandemia – ha dichiarato Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali – questo proprio perché crediamo fermamente che è la cultura il vero volano dell’economia sia su scala nazionale che nelle realtà locali. Quando abbiamo avuto la disponibilità degli organizzatori del Premio Strega a venire a Cerveteri, in un mese importante per la cultura e per la nostra città, che coincide sia con il Maggio dei Libri che ovviamente con la Festa del Santo Patrono, ci siamo immediatamente messi in moto per far sì che tutto riuscisse nel migliore dei modi. La risposta del pubblico, davvero numeroso, è stata la risposta e il riconoscimento più bello”.

“Colgo l’occasione – conclude la Battafarano – per ringraziare la Fondazione Bellonci e il suo Direttore Stefano Petrocchi, presente in piazza ieri, per aver scelto Cerveteri e tutte le autrici e autori che vi hanno preso parte. Un ringraziamento inoltre, è per Elena Polzelli, Catia Mordeca e Gea Copponi della nostra Biblioteca comunale, che anche ieri sono state preziose durante l’intera manifestazione. Lavoreremo per far sì che sempre più spesso il Premio Strega scelga Cerveteri”.

“Vedere Piazza Santa Maria così gremita di pubblico per assistere ad una tappa del Premio Strega, il più grande e prestigioso premio letterario d’Italia, è stata una delle emozioni più belle che potessi vivere da quando sono Assessore alla Cultura di Cerveteri. È una testimonianza di quanto il lavoro fatto in questi anni sul fronte della promozione letteraria e della cultura, attività che ci hanno anche fatto raggiungere importanti titoli regionali e nazionali, sia stato apprezzato dalla cittadinanza. Poter ospitare nel cuore del Centro Storico di Cerveteri un’organizzazione come quella del Premio Strega, è stato un onore. Un momento che spero possa diventare una tradizione della nostra città”.

A dichiararlo è il Vicesindaco di Cerveteri e Assessore alle Politiche Culturali Federica Battafarano, al termine dell’evento che ieri pomeriggio ha visto centinaia di persone ascoltare le presentazioni dei libri in gara al concorso per l’anno 2023 della rassegna.

“Nel corso degli anni abbiamo fatto un lavoro continuo sul settore culturale, senza mai fermarci, nemmeno durante le fasi più difficili della pandemia – ha dichiarato Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali – questo proprio perché crediamo fermamente che è la cultura il vero volano dell’economia sia su scala nazionale che nelle realtà locali. Quando abbiamo avuto la disponibilità degli organizzatori del Premio Strega a venire a Cerveteri, in un mese importante per la cultura e per la nostra città, che coincide sia con il Maggio dei Libri che ovviamente con la Festa del Santo Patrono, ci siamo immediatamente messi in moto per far sì che tutto riuscisse nel migliore dei modi. La risposta del pubblico, davvero numeroso, è stata la risposta e il riconoscimento più bello”.

“Colgo l’occasione – conclude la Battafarano – per ringraziare la Fondazione Bellonci e il suo Direttore Stefano Petrocchi, presente in piazza ieri, per aver scelto Cerveteri e tutte le autrici e autori che vi hanno preso parte. Un ringraziamento inoltre, è per Elena Polzelli, Catia Mordeca e Gea Copponi della nostra Biblioteca comunale, che anche ieri sono state preziose durante l’intera manifestazione. Lavoreremo per far sì che sempre più spesso il Premio Strega scelga Cerveteri

GM