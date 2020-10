Share Pin 5 Condivisioni

“Sono stupito dell’attacco lanciato dagli scienziati del CTS”

Il viceministro della Salute sen. Pierpaolo Sileri respinge l’attacco subito dagli scienziati del CTS –

Pierpaolo Sileri

Sono stupito dell’attacco lanciato dagli scienziati del CTS al vice ministro della salute Pierpaolo Sileri, il quale dallo studio della trasmissione “Dimartedì”, dello scorso 6 ottobre condotta da Floris ha affermato: “Secondo me c’è troppa burocrazia nel Comitato tecnico scientifico, in quanto per eseguire dei tamponi c’è da aspettare circa otto ore ”. Gli scienziati del Cts sono rimasti increduli dalle affermazioni fatte dal vice ministro ritenendolo un attacco frontale e inaccettabile e da respingere. Durante la trasmissione il vice ministro Sileri esordì affermando che bisogna utilizzare anche i test salivari. Le mie affermazioni ha detto – Sileri – non sono state altro che delle richieste per ottenere delle risposte, che chiedono e attendono anche i cittadini e da parte vostra non me ne sono pervenute come quella per citarne una di ridurre la quarantena a 10 giorni e anche di fare i test salivari in tutte le scuole come avviene negli aeroporti. Sileri ha continuato-dicendo- sono molto preoccupato dalle feste private che avvengono tra amici e dalle feste al chiuso, dove non vi è nessun controllo, rispetto a quello che avviene in un bar o in un ristorante, o in un locale pubblico, dove il gestore controlla chi entra e chi esce, e viene anche controllata la temperatura, e si controlla se si usa o no la mascherina e poi c’è “l’igienizzazione”. Inoltre dico sí alle aperture, sì al mantenimento della vita sociale, ma con controlli seri”.

Francesco Maria Provenzano