Il Tour buchi bianchi di Elena Zecchin fa tappa a Civitavecchia – riceviamo e pubblichiamo:

Venerdì 17 settembre, insieme ai ragazzi della Rete degli Studenti di Civitavecchia, ci siamo ritrovati in via Montegrappa, nel centro storico della città, per assistere al live painting di Elena Zecchin, artista di Alessandria, in una delle tante tappe del suo “Buchi Bianchi Tour”, un viaggio artistico itinerante dove le opere vengono realizzate sempre con una speciale vernice anti-smog.

Durante l’iniziativa si è creato un momento assembleare e di condivisione molto importante per sensibilizzare tutti al prossimo Global Strike per il clima del 24 settembre e alla mobilitazione nazionale del 9 ottobre sotto al Ministero della Transizione Ecologica, organizzata dalla campagna nazionale “Per il Clima Fuori dal Fossile”, che coinvolgerà tantissimi comitati e movimenti territoriali di tutta Italia.

Questi appuntamenti saranno importantissimi in vista della Cop26 (Conference of Parties) che si terrà a Glasgow questo inverno, un evento internazionale in cui verranno prese decisioni e impegni importantissimi a livello mondiale per cercare di ridurre le emissioni di gas serra e per arginare gli effetti già evidenti della crisi climatica.

L’ultimo rapporto dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change-Gruppo Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici) parla chiaro: è ancora possibile limitare la temperatura media globale intorno ai +1,5° di aumento, ma è da un pezzo che non è più il momento di temporeggiare: bisogna agire subito.Le possibilità per cambiare rotta non mancano, ciò che è mancato fino ad ora è solo la volontà politica per farlo.

Scenderemo in piazza in tutto il mondo per pretendere dai governi impegni concreti, disinvestendo dalle fonti fossili e attuando una vera transizione ecologica, sostenendo e finanziando progetti basati esclusivamente sulle energie rinnovabili.

Fridays for Future Civitavecchia e molti altri collettivi del territorio venerdì 24 settembre prenderanno parte al corteo organizzato da Fridays for Future Roma, portando in piazza la testimonianza diretta delle criticità locali e dei progetti alternativi con l’obiettivo di rimetterli al centro del dibattito nazionale sulla transizione ecologica.

Scendi in piazza con noi!Per la salute, per l’ambiente, per una buona e dignitosa occupazione, per il futuro di tutti e di tutte.

Fridays for Future Civitavecchia