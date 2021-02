Share Pin 26 Condivisioni

Il sindaco Grando: “Nel 2021 ci dedicheremo ai piccoli ladispolani”

“La prossima settimana, con il prezioso supporto delle associazioni Nuova Luce e Verde Speranza, ultimiamo e inauguriamo anche la nuova area giochi di Largo del Verrocchio.

E non finisce qui.

Abbiamo già predisposto i fondi in bilancio per riqualificare le aree giochi di Piazza Matteotti, Via Palo Laziale e via Ancona angolo Via Trieste.

La ciliegina sulla torta sarà il parco giochi inclusivo che verrà realizzato, in collaborazione con la società Piazza Grande, vicino al mercato giornaliero.

Il 2021 sarà l’anno in cui ci dedicheremo in modo particolare ai piccoli ladispolani”.

Così il sindaco Grando in un post social