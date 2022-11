In tutto sono 44, opereranno a titolo gratuito al fianco di Sindaco e Assessori

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti nomina i suoi Delegati –

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti ha nominato i suoi Delegati. Affiancheranno a titolo completamente gratuito l’azione amministrativa del Sindaco e della Giunta comunale, mettendo a disposizione della collettività le proprie conoscenze e professionalità, occupandosi delle più svariate tematiche di pubblico interesse.

“Dopo un attento confronto con le forze politiche, ascoltate le disponibilità e le attitudini delle varie figure che si sono proposte al ruolo di Delegato, abbiamo approvato un quadro di nomine che possa collaborare con la Giunta per raggiungere gli obiettivi di programma della nostra Amministrazione – ha dichiarato Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri – il ruolo del Delegato è importantissimo per avvicinare la cittadinanza all’Amministrazione e per costruire quel percorso partecipato dal basso che vede protagonisti proprio i cittadini. Dalla scuola alla tutela del territorio e del patrimonio naturalistico, dalle politiche giovanili alle tematiche di sensibilizzazione e prevenzione, dallo sport ai diritti dei pendolari, passando per la promozione turistica, l’integrazione e i trasporti. Non mancano chiaramente, i Delegati Territoriali delle Frazioni, che svolgeranno un importante lavoro di raccordo tra l’Amministrazione comunale e i cittadini dei singoli territori. Nei prossimi giorni, chiuderemo definitivamente il quadro delle nomine con nuovi Delegati. A tutti loro, che si adopereranno a titolo gratuito per la città a stretto contatto con me e con i miei assessori, auguro un ottimo e proficuo lavoro”.

Pamela Baiocchi, Delegata alle Politiche Scolastiche, Vincenzo Bellomo, Delegato alla Relazione con gli Enti Sovracomunali, Serena Bolognesi, Delegata alla promozione della partecipazione dei cittadini, Patrizia Dell’Olio, Delegata al Contrasto, alla prevenzione e al controllo delle criticità del territorio, Gianluca Di Cataldo, Delegato alla Viabilità e Sicurezza Stradale, Giovanni Federici, Delegato ai progetti per lo sviluppo e la valorizzazione di Marina di Cerveteri, Renato Galluso, Delegato territoriale per la frazione di Cerenova e al trasporto su ferro, Rapporti con RFI Trenitalia Pendolari, Alessio La Sorella, Delega alla Promozione e Partecipazione Culturale dei Giovani, Ursula Orelli, Delegata al Contrasto alla violenza sulle donne e alla sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare, Domenico Paglialunga, Delegato alle Politiche Sanitarie, alla Digitalizzazione delle Cure e alla presa in carico del paziente cronico/fragile, Andrea Paoni, Delegato ai Grandi Eventi Sportivi e alla Consulta dello sport, Adele Prosperi, già Consigliera comunale e Delegata alla promozione di attività a sostegno delle associazioni che promuovono la Ricerca Scientifica, Federico Salamone, già Consigliere comunale e Delegato territoriale per la frazione di Campo di Mare, Luca Saraceni, Delegato alla valorizzazione del Patrimonio Agro – Forestale, Dimitri Terenzi, Delegato all’attività di promozione turistica del territorio, Francesco Vigliotti, Delegato ai rapporti con gli Agriturismi e promozione della diversificazione, Roberto Voccia, Delegato alla promozione dell’economia circolare, Roberto Cortignani, Delegato all’Arte, Lucia Pulozzi, Delegata Territoriale del Sasso, Maria Grazia Evangelista, Delegata alla Lotta alla Dispersione Scolastica, Valeria Venturelli, Delegata alla Digitalizzazione delle Scuole, Paola Agabiti, Delegata al Turismo Sostenibile, Marco Caruso, Delegato al Contrasto all’abbandono dei rifiuti e alla lotta al degrado, Gaetano Cicelli, Delegato alla Chiusura dei Piani di Lottizzazione, Antonella Di Cola, Delegata alle Politiche di sostegno e all’integrazione delle persone con disabilità, Adriana Magagnini, Delegata al Coordinamento dei Delegati delle Frazioni, Christian Matilli, Delega alla Partecipazione Istituzionale dei Giovani, Arianna Mensurati, già Consigliera comunale e Delegata alla Terza Età e alle Politiche di genere, Catia Minghi, Delegata alla Promozione dei prodotti di Denominazione Comunale, Mario Paoni, Delegato alle Politiche per le attività di coesione sociale, Arianna Petrolati, Delegata alle politiche di promozione economica, Giuseppe Zito, Delegato al Rilancio del Centro Storico, Riccardo Bartolucci, Delegato al Coordinamento dei delegati e all’Attuazione del Programma Elettorale, Lucia Lepore, Delegata alla Consulta dei cittadini migranti a apolidi, Carmen Rosa Chilet Bazalar, Delegata all’Uguaglianza e al contrasto delle discriminazioni, Enzo Di Passa, Delegato alla Sicurezza Integrata, Sofia Fallani, Delegato alla Mobilità Attiva, Filippo Giardina, Delegato alla Valorizzazione e alla tutela delle aree protette, Luca Irace, Delegato Territoriale della Frazione di Valcanneto, Antonella Marrucci, Delegata alla Lotta alla Povertà e al disagio sociale, Massimo Mazzarini, Delegato alle Energie Rinnovabili e al trasporto sostenibile, Manuele Parroccini, Delegato ai Rapporti con Rioni e Pro Loco, Roberta Solofra, Delegata alla Formazione Sanitaria, Antonella Bartuli, Delegata al Welfare Sociale.