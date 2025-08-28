 
CittàFiumicino

Il Sindaco Baccini: “Il dragaggio di Fiumara avvia un percorso strategico per nautica e turismo.”

28 Agosto 2025

Fiumicino – “Il recente dragaggio dei fondali di Fiumara, realizzato dalla Regione Lazio, è stato un intervento fnecessario per favorire il rilancio del settore nautico e la salvaguardia delle nostre coste. L’operazione assicura infatti condizioni di navigabilità migliori, a vantaggio della cantieristica e della nautica da diporto, e genera ricadute positive sul turismo e sull’intero sistema della Blue economy,” sottolinea il Sindaco Baccini.

“Il nostro territorio ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento nel Mediterraneo: la vicinanza con l’aeroporto Leonardo Da Vinci, una solida capacità ricettiva, una posizione geografica unica e la presenza di maestranze d’eccellenza, considerate tra le migliori al mondo.
L’obiettivo dell’amministrazione guarda al mare e al Tevere come risorse strategiche per rafforzare il ruolo della nostra città. Vogliamo che Fiumicino diventi un polo di riferimento per gli armatori italiani e stranieri, e una destinazione privilegiata per un turismo di alto livello. Ringrazio l’assessore Ghera per l’attenzione che, anche in questa occasione, ha dimostrato nei confronti del nostro territorio.” conclude il Primo Cittadino

Foce del Tevere, continuano il lavoro di dragaggio a Fiumara Grande