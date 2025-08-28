Il Sindaco Baccini: “Il dragaggio di Fiumara avvia un percorso strategico per nautica e turismo.”

Fiumicino – “Il recente dragaggio dei fondali di Fiumara, realizzato dalla Regione Lazio, è stato un intervento fnecessario per favorire il rilancio del settore nautico e la salvaguardia delle nostre coste. L’operazione assicura infatti condizioni di navigabilità migliori, a vantaggio della cantieristica e della nautica da diporto, e genera ricadute positive sul turismo e sull’intero sistema della Blue economy,” sottolinea il Sindaco Baccini.

“Il nostro territorio ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento nel Mediterraneo: la vicinanza con l’aeroporto Leonardo Da Vinci, una solida capacità ricettiva, una posizione geografica unica e la presenza di maestranze d’eccellenza, considerate tra le migliori al mondo.

L’obiettivo dell’amministrazione guarda al mare e al Tevere come risorse strategiche per rafforzare il ruolo della nostra città. Vogliamo che Fiumicino diventi un polo di riferimento per gli armatori italiani e stranieri, e una destinazione privilegiata per un turismo di alto livello. Ringrazio l’assessore Ghera per l’attenzione che, anche in questa occasione, ha dimostrato nei confronti del nostro territorio.” conclude il Primo Cittadino