Cerveteri, arriva la tribuna alla sfilata dei Carri della Sagra dell’Uva

Domenica 31 agosto alle ore 17:00 si terrà l’attesissima sfilata dei Carri Allegorici della 62esima Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti Lo straordinario spettacolo che andrà in scena, quest’anno, si potrà vedere in un modo diverso: comodamente seduti in tribuna! L’idea, dell’Assessore Parroccini, nasce per permettere una migliore fruibilità dello spettacolo. “Una tribuna da 120posti posizionata ai piedi della scalinata, per non perdersi neppure un momento del grande lavoro fatto dai Rionali in quella che sarà una delle sfilate più grandi ed imponenti degli ultimi anni e che avrà come tema il cinema.” scrive il sindaco di Cerveteri Elena Gubetti.

Per assistere alla sfilata dalla tribuna, é richiesto l’acquisto di un biglietto di 5 euro, acquistabile al Punto di Informazione Turistica di Piazza Aldo Moro a partire da venerdì. Come sempre, si potrà assistere alla sfilata da ogni angolo della Piazza gratuitamente.

“Una piccola ma importante miglioria alla fruibilità della sfilata questa della tribuna, che speriamo possa essere apprezzata da tante persone! Vi aspettiamo alla Sagra, vi aspettiamo alla Sfilata dei Carri, ci vediamo… su in tribuna!” conlude il sindaco.