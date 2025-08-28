Bracciano: Sport For You 2 ASD nasce nel solco della tradizione del Taekwondo

Sport For You 2 ASD nasce nel solco della tradizione del Taekwondo a Bracciano, iniziata negli anni ’80 grazie al Maestro Giuseppe Flotti, uno dei pionieri di questa disciplina sul territorio. Dal suo insegnamento e dalla passione trasmessa agli allievi è cresciuta una nuova generazione, che ha scelto di proseguire quel percorso con serietà, entusiasmo e dedizione. Attiva come ASD dal 2011 e affiliata alla Federazione Italiana Taekwondo (FITA), Sport For You 2 porta avanti questa eredità con lo stesso spirito originario: offrire uno sport che sia scuola di vita, strumento di crescita e occasione di comunità. Il merito è di uno staff preparato, coinvolgente, attento. Un team che coniuga serietà e accoglienza, rigore tecnico e sorrisi sinceri. Accanto agli allenamenti, l’associazione promuove stage, progetti scolastici, eventi pubblici e attività inclusive, con una particolare attenzione a chi è all’inizio. Qui nessuno viene lasciato indietro.

INFORMAZIONI UTILI

Inizio corsi: 2 settembre 2025

Sede: Bracciano

Corsi per tutte le età e livelli, dai 4 anni in su

Staff qualificato, affiliato FITA

Voucher Lazio e Fondo Dote Famiglia 2025 utilizzabili

Prove gratuite disponibili

Iscrizioni sempre aperte

Info: https://sportforyou2taekwondo.it

OPPORTUNITÀ PER LE FAMIGLIE: I VOUCHER PER LO SPORT Allenarsi è un diritto. Ma sappiamo bene che per molte famiglie i costi possono essere un ostacolo. Ecco perché la stagione 2025 porta con sé due strumenti importanti: Voucher Lazio – Sport e Salute, un contributo economico per i giovani residenti nel Lazio, pensato per sostenere l’accesso allo sport. Info ufficiali: https://www.sportesalute.eu/voucherlazio.html

Sport For You 2 ASD