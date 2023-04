Appuntamento per domenica 7 maggio alle ore 18:30, concerto inserito nell’ambito della rassegna “Note in fiore”

Il Quartetto di clarinetti Ulderico Paone in concerto alla Pinacoteca Pierantozzi di Tolfa –

Il Quartetto di clarinetti Ulderico Paone in concerto alla Pinacoteca Pierantozzi di Tolfa

Una location suggestiva è pronta ad ospitare il prossimo appuntamento del Quartetto di Clarinetti Ulderico Paone, formazione ideata dal Maestro Augusto Travagliati insieme ai Maestri Giulia Leonardo, Marco Luchetti e Amedeo Ricci. Domenica 7 maggio alle ore 18:30 saranno infatti in concerto presso la Pinacoteca Pierantozzi nell’ambito della rassegna musicale “Note in fiore”, proposta dalla Banda Musicale Giuseppe Verdi e dalla scuola di musica di Tolfa. Il concerto è ad ingresso gratuito.

“Per amor di clarinetto…”, questo il titolo del concerto, che come sempre proporrà un vastissimo repertorio musicale che spazierà da Haendel a Vivaldi, da Rossini a Bizet, da Brahms a Strauss, tutti brani appositamente rivisitati per ben adattarsi al suono e all’eleganza del clarinetto.

“Dopo gli appuntamenti delle scorse settimane lungo il litorale, siamo felici di esibirci in una realtà come Tolfa, da anni oramai esempio virtuoso sul fronte degli eventi culturali ed artistici non soltanto nel territorio ma in tutto il Lazio – dichiarano i musicisti – con noi porteremo come sempre la voglia di fare musica e di offrire al pubblico un pomeriggio spensierato all’insegna della qualità. Con l’occasione, ci teniamo a ringraziare la Banda Musicale Giuseppe Verdi e la sua scuola di musica e l’Amministrazione comunale, nella persona del Sindaco Stefania Bentivoglio, per l’ospitalità e per aver scelto il nostro Quartetto per impreziosire ulteriormente la loro già ricca offerta culturale. Non ci resta dunque altro che invitare tutti domenica 7 maggio alla Pinacoteca Pierantozzi di Tolfa! Insieme, trascorreremo un bel pomeriggio in musica”.