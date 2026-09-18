Il Premio Letterario Nazionale “Alsium” Città di Ladispoli festeggia la XV edizione nel segno del Maestro Ferdinando Codognotto: sue le sculture destinate ai vincitori –

Traguardo prestigioso per il Premio Letterario Nazionale “Alsium” Città di Ladispoli, rassegna promossa anche dal Presidente della Commissione cultura della Camera dei deputati, che quest’anno celebra la sua quindicesima edizione. Un’edizione speciale che si distinguerà non solo per l’alto valore delle opere in concorso, ma anche per una collaborazione artistica eccezionale: i premi destinati ai primi classificati delle quattro categorie saranno infatti opere uniche realizzate per l’occasione dal Maestro Ferdinando Codognotto.

Gli organizzatori del Premio intendono esprimere il loro più sentito e profondo ringraziamento a un artista straordinario, simbolo ed eccellenza dell’arte italiana nel mondo. Celebre per le sue magnifiche sculture in legno – un materiale vivo che sotto le sue mani esperte acquista forma, anima e poesia – il Maestro Codognotto vanta una carriera di rilievo internazionale, suggellata dall’importante mostra “Le Forme del Legno. Omaggio all’arte di Ferdinando Codognotto” a cura di Giulia Silvia Ghia alla Galleria Angelica a Roma.

Le sue opere impreziosiscono collezioni private e istituzionali in ogni angolo del pianeta, ed è stato universalmente riconosciuto tra i grandi protagonisti dell’arte figurativa e concorsuale contemporanea.

Dalla celebre bottega di via dei Pianellari 14, a due passi da piazza Navona, e dal suo profondo legame con la tradizione artigiana e artistica romana, Codognotto ha saputo dialogare con capi di Stato, personalità della cultura e grandi istituzioni, mantenendo sempre intatta quella sensibilità poetica che rende ogni suo pezzo inconfondibile e senza tempo.

«Poter consegnare ai vincitori di questa XV edizione del Premio ‘Alsium’ un’opera firmata da Ferdinando Codognotto è per tutti noi motivo di profondo orgoglio e immensa gratitudine», dichiarano gli organizzatori del Premio. «La presenza e il contributo del Maestro elevano ulteriormente il prestigio del nostro concorso, unendo la forza della parola scritta alla bellezza tangibile della scultura d’autore. A lui va il nostro grazie sincero per aver abbracciato lo spirito dell’Alsium con generosità e maestria».

Con la firma del Maestro Codognotto sui trofei dei vincitori delle categorie in concorso, la XV edizione del Premio Letterario Nazionale “Alsium” si conferma uno degli appuntamenti culturali di maggior rilievo del panorama nazionale, capace di unire letteratura, arte e territorio in un unico grande tributo alla bellezza e alla cultura.