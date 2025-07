Un gesto simbolico di forte apprezzamento e di vicinanza del territorio verso l’ospedale di Bracciano

Il Lions Club dona il Tricolore e la bandiera UE al Padre Pio –

Ieri mattina, presso l’Ospedale Padre Pio di Bracciano, si è tenuta un’iniziativa simbolica e densa di significato: la consegna del Tricolore e della bandiera dell’Unione Europea alla struttura da parte del Lions Club Bracciano Anguillara Monti Sabatini.

Un gesto che riconosce e celebra il ruolo fondamentale dell’ospedale di Bracciano, presidio sanitario pubblico, universale e territoriale, da difendere, valorizzare e rilanciare ogni giorno.

“Un sentito ringraziamento a tutto il personale medico, sanitario e amministrativo che ogni giorno, con umanità e competenza, tiene viva questa missione collettiva”, si legge in una nota diffusa dal primo cittadino di Bracciano, Marco Crocicchi.

“Un pensiero – prosegue la nota – va anche a chi sta affrontando una malattia o si prende cura di un familiare in difficoltà: le cure, così come la salute, non possono mai essere messe in secondo piano rispetto ad altre scelte politiche o economiche.

Investire nella sanità pubblica non è un costo: è una scelta di civiltà, è costruire sicurezza vera, in difesa della salute, della dignità e dei diritti delle persone, è prendersi cura della nostra comunità”.