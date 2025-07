Dopo la provincia di Latina, colpite anche Anzio e Nettuno

Febbre West Nile: riscontrati altri 7 casi nel Lazio –

La diffusione della malattia West Nile continua nel sud della regione Lazio: oltre ai casi già conclamati a Latina se ne aggiungono altri ad Anzio e Nettuno, portando i malati a 28.

A identificare con certezza la malattia sono state le analisi effettuate presso l’Istituto Spallanzani di Roma e diffondere la notizia è stato l’ente regionale.

Dei sette nuovi casi, due presentano sindrome neurologica e cinque hanno la febbre.

Ad oggi West Nile ha colpito 26 persone nella provincia di Latina, inclusa la paziente deceduta la scorsa settimana all’ospedale di Fondi, e due persone in provincia di Roma ad Anzio e Nettuno.

Il virus della febbre del Nilo occidentale è dello stesso ceppo della febbre gialla e dell’encefalite giapponese. Il suo nome prende origine da un distretto in Uganda dove per la prima volta venne isolato in una donna nel 1937.

Oggi il virus del Nilo occidentale va considerato un patogeno endemico in Africa, Asia, Australia, Medio Oriente, Europa e Stati Uniti. La prima epidemia in Europa risale al 1962 e colpì la Francia.

La modalità principale di trasmissione sono le zanzare, soprattutto quelle della specie Culex.

(Fonte: Ansa)