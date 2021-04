Share Pin 0 Condivisioni

Il Lazio da domani in zona gialla. Zingaretti: “Con responsabilità ce la faremo”

“Pronti per la zona gialla. Nel Lazio abbiamo lottato per questo e siamo la Regione italiana che è rimasta per più tempo in giallo. Un record per cui va detto grazie ai cittadini e che ci ha permesso di difendere economia, lavoro, diritto allo studio”.

Il Lazio da domani in zona gialla. Zingaretti: “Con responsabilità ce la faremo”

Così in un post social il presidente della Regione, Nicola Zingaretti che aggiunge:

“Oggi siamo a oltre 1milione 725 mila vaccini e possiamo arrivare a 100mila somministrazioni al giorno quando ci saranno le dosi. 530 milioni di euro di ristori, anche per tante persone e categorie che rischiavano di non avere alcun sostegno. Con massima attenzione alla scuola.

Vaccinati tutti i docenti prenotati, tamponi gratis senza prescrizione per studenti e insegnanti, 52,5 milioni per potenziare il trasporto pubblico dei Comuni; 4,2 milioni per voucher taxi ai docenti di Roma con 3500 docenti aderenti e oltre 5000 corse già effettuate; 3,6 milioni per voucher ncc a disposizione dei docenti del resto del Lazio.

Con la responsabilità di tutti ce la faremo. Usciamo insieme dall’incubo. Apriamo alla vita, al lavoro, allo studio. Non apriamo al Covid. Dipende da noi”.