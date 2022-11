Il Ladispoli sfida il Cerveteri, alle 11.00 al Sale c’è il derby

Questa mattina, ore 11.00, tutti allo stadio Angelo Sale. L’Academy Ladispoli ospita il Città di Cerveteri per il derby che segna una delle partite più attese della stagione. Valevole per l’ottava del campionato di Promozione, sarà un match sentitissimo da entrambe le compagini. Le squadre cugine hanno bisogno di punti e soprattutto di dimostrare di

essere la migliore. Quindi prepariamoci ad assistere ad un vero e proprio spettacolo. Guardando in casa rossoblu c’è tanta voglia di vincere. Il gruppo è stretto intorno all’idea dei tre punti.

MISTER MICHELI – Su tutti il mister Michele Micheli, che parla di una squadra pronta: “Sono fiducioso, il gruppo è in continua crescita. Penso che i punti in classifica non rispecchino la realtà del nostro gioco e della nostra preparazione. La squadra c’è, sono convinto che uscirà fuori e domani potrebbe essere la partita giusta per dimostrare il nostro carattere e portare a casa il risultato. Da oggi ritrovo D’Aguanno e Vittorini, due rientri importanti, per Gallitano servirà qualche altro giorno. Quella che abbiamo passato

è stata una settimana particolare, diversa dalle altre, veniamo da una sconfitta che ci ha fatto riflettere molto e per un match come quello di domani non servono le parole, ma solo dimostrare di essere uomini e giocare per vincere”.

CAPITAN CATESE – Suona la carica il capitano, Andrea Catese: “Concordo con il mister, le parole servono a poco. Ai miei compagni chiedo concentrazione e determinazione. Vorrei vedere gli spalti pieni per una partita che sono convinto regalerà forti emozioni. Ognuno deve fare il suo, noi in campo, i tifosi in tribuna, solo così possiamo portare a casa il risultato”.

BOMBER COLACE – Abbiamo raccolto il parere anche di una pedina fondamentale al gioco del Ladispoli, Alessandro Colace, che fin dalla prima partita ha sempre fatto la differenza in campo e, soprattutto, parla da ladispolano: “Prevedo una partita molto avvincente, giochiamo contro una squadra preparata e con giocatori importanti. Attualmente

il nostro gruppo non sta passando un bel momento, ma grazie al duro lavoro, piano piano, ci stiamo riprendendo da squadra. Non voglio fare pronostici prima della partita, quello che mi auguro è che con il lavoro che stiamo svolgendo raccoglieremo finalmente i frutti di ciò che abbiamo seminato”.

Gli etruschi non vincono da 31 anni a Ladispoli, dal 1991 l’anno della promozione in C2. Alessio Teti e compagni avranno questo importante compito, espugnare il terreno

del Ladispoli domenica alle 11.00, impresa non facile contro un avversario alle prese con seri problemi di classifica come il Cerveteri, “Al di là del derby, per il quale la tifoseria ci tiene molto, c’è una partita da vincere per il morale e la classifica – ha detto Teti – un successo ci serve come il pane, è fondamentale per rimetterci in carreggiata e per avere fiducia in noi stessi. Nelle ultime gare, dopo un avvio positivo, ci siamo cullati perdendo delle gare per distrazioni. Ora dobbiamo vincere a Ladispoli, occorre un Cerveteri brillante, motivato al massimo. Siamo fiduciosi e carichi, vogliamo prenderci i tre punti”. Sugli spalti non è previsto il pubblico del passato, per tanti motivi riconducibili anche a legami ormai logori tra tifoserie e club.