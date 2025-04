Il ladispolano Alessandro Fersula ha vinto in Francia il titolo Internazionale IBA dei Super Leggeri

Il ladispolano Alessandro Fersula ha vinto in Francia il titolo Internazionale IBA dei Super Leggeri

Un’altra importante notizia sportiva è giunta oggi nella nostra Redazione. Stavolta proveniente dalla disciplina della boxe.

Il ladispolano Alessandro Fersula, della Abis Boxing Team, ha combattuto un vittorioso incontro ieri sera nel palazzetto di Auch, in provincia di Tolosa, in Francia. In palio c’era il titolo Internazionale IBA dei Super Leggeri.

Lo sfidante era il temibile francese Dassa Namana. La meritata vittoria è avvenuta ai punti.

Il Delegato allo Sport, Fabio Ciampa, ha dichiarato: “Un’impresa che dev’essere d’ispirazione a tutti i ragazzi della nostra città. Sentire l’inno italiano in Francia dedicato al titolo portato a casa da un nostro ragazzo, è stata una grande emozione”.