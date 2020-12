Il gruppo facebook Ladispoli città diventa associazione no profit

Share Pin 1 Condivisioni

Andrea Tabacchini e Simona Indiveri: “Da oggi maggiore libertà di operare sul territorio con iniziative sempre più importanti”

E’ nato quattro anni fa come un gruppo social per confrontarsi su tematiche legate al territorio, unire e far conoscere tra loro i residenti della zona, scambiarsi idee e opinioni, avere un luogo (virtuale) dove poter trovare un amico e allargare la propria rete di conoscenze.

E ora a distanza di quattro anni, il gruppo ha deciso di trasformarsi diventando una associazione no profit in piena regola.

Si tratta del gruppo Facebook “Ladispoli Città” fondato dai due ladispolani, Andrea Tabacchini e Simona Indiveri.

Ad annunciare la novità, sui social, sono stati proprio i “padri fondatori” del gruppo: “Sono stati anni molto complicati ma anche bellissimi insieme a voi – hanno detto – ci avete sempre sostenuto, avete sempre creduto in noi, ci avete riempito di soddisfazioni ed è per questo motivo, per noi e soprattutto per il gruppo che questa iniziativa prende vita”.

“Ladispoli città – hanno proseguito – da oggi avrà maggiore libertà di operare sul territorio, con iniziative sempre più importanti”.

“La strada è tutta in salita, ci stiamo avventurando in un sentiero del tutto nuovo, ma chi ci conosce sa bene che le sfide non ci fanno paura”.

“Sempre alla nostra maniera, testa alta e cuore. Grazie di cuore da me (Andrea Tabacchini, ndr) e Simona Indiveri”.