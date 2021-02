Share Pin 0 Condivisioni

Il Governo approva il decreto bellezza, Ardita (FDI): “Al Comune di Ladispoli 2.000.000 per il recupero di Torre Flavia” –

E’ ufficiale: arriva da Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio, la notizia che nel Decreto Bellezza, il progetto per il recupero dei luoghi culturali dimenticati vi è Torre Flava.

La struttura muraria, dunque, è tra le 270 opere finanziate dal governo, classificatosi alla posizione numero 5 in Italia, 1° nel Lazio.

L’importo che sarà destinato per la riqualifazione è di quasi 2 milioni.

Il consigliere di Fratelli d’Italia Giovanni Ardita ringrazia le istituzioni che sono state vicine al Comune di Ladispoli per il progetto Bellezza “Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati”, dal Vice Presidente della Camera on. Fabio Rampelli alla dott.ssa Simonetta Saporito direttore generale del Demanio.

“Il 12 febbraio è stato vistato il DPCM decreto bellezza dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio on. Riccardo Fraccaro uno degli ultimi atti del Governo Conte. Il decreto è stato inviato agli organi di controllo UBRAC, che è l’ ufficio di bilancio per il riscontro di amministrativo e contabile della Presidenza del Consiglio e successivamente andrà per la registrazione del decreto alla Corte dei Conti. Dopo l’approvazione del decreto il nostro comune dovrà stipulare gli atti di convenzione con il MIBAC Ministero dei Beni Culturali, conclusi l’ iter amministrativo finalmente inizieremo i lavori di restauro del simbolo della nostra città Torre Flavia” – ha affermato lo stesso Ardita.

Segue video, cliccare sul link di seguito