“Il Giardino delle Farfalle”: continuano le iniziative di Scuolambiente nelle scuole del comprensorio Cerveteri-Ladispoli –

Continuano le iniziative di Scuolambiente nelle scuole del comprensorio Cerveteri-Ladispoli per il completamento e la cura del progetto “il Giardino delle Farfalle”. “Grazie al prezioso intervento dei nostri volontari Tiziana, Alberto, Annarosa, Luciano e Stefano le scuole Salvo D’Acquisto, la Scuola per l’infanzia Montessori di Cerveteri e Miami di Ladispoli, l’ Istituto comprensivo Marina di Cerveteri plesso Castel Giuliano, la Scuola per l’infanzia Tyrsenia e l’ Istituto comprensivo Giovanni Cena hanno il loro giardino delle farfalle.” Ha dichiarato la Presidente di Scuolambiente Maria Beatrice Cantieri. “i volontari non si sono limitati a prendersi cura dei nuovi Giardini ma hanno fatto interventi di mantenimento e di cura di quelli già predisposti nello scorso anno scolastico”. I bambini e le insegnanti hanno partecipato con entusiasmo con una sapienza e un amore degni del più esperto dei giardinieri. “Ci è piaciuto vedere come tutta la scuola, non solo le classi interessate, siano partecipi di questa iniziativa per la quale voglio ringraziare sempre la Multiservizi per il sostegno costante e naturalmente i Dirigenti Scolastici le insegnanti e i bambini che con il loro entusiasmo ci ripagano del nostro lavoro” Conclude la Presidente Cantieri.