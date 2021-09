La visita per conoscerne le potenzialità nel campo della sperimentazione e della simulazione addestrativa



Il Generale Giovanni Fungo in visita al Ce.Si.Va. di Civitavecchia

Accolto dal Comandante del Ce.Si.Va., Generale di Divisione Claudio Minghetti, il Generale Fungo ha salutato la Bandiera d’Istituto e preso parte ad una breve office call.

La visita è proseguita con un briefing illustrativo sui compiti e responsabilità del Ce.Si.Va. al quale hanno preso parte anche il Capo di Stato Maggiore, Colonnello Salvatore Daniele Patanè, ed i responsabili delle varie unità organizzate del Centro. Durante questo incontro, il Comandante del Ce.Si.Va. ha evidenziato come il Centro Simulazione e Validazione dell’Esercito rappresenti, in ambito Forza Armata, il principale riferimento per l’applicazione della simulazione addestrativa, nell’approntamento dei posti comando, degli staff e delle unità destinate all’impiego in operazioni fuori dal territorio nazionale.

Inoltre, è stato messo in risalto l’importante ruolo del Centro nella sperimentazione dei Sistemi Integrati per l’Addestramento Terrestre (SIAT), di simulazione e di comando e controllo, e la funzione di sperimentatore delle piattaforme digitali dell’Esercito con le quali si analizzano, si verificano e si validano le capacità operative dei sistemi, mediante l’effettuazione di specifiche Sessioni d’Integrazione Operativa (SIO).

Al termine del briefing, il Generale Fungo ha visitato le aule dell'ITB (Integration Test Bed), i locali destinati al SIAT, il Centro Constructive ed a seguire ha salutato il personale militare e civile in servizio presso il Ce.Si.Va.

