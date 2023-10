Il futuro del Lungomare di Cerveteri, Luchetti: “Entro il 2024 saranno completati i lavori” – di Giovanni Zucconi

Tra i molti temi che volevamo approfondire con Matteo Luchetti, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Cerveteri, c’era naturalmente anche quello dello stato dell’iter burocratico necessario all’avvio del secondo lotto di lavori sul lungomare di Campo di Mare.

Di seguito, senza nessuna particolare introduzione, leggerete quello che ci ha raccontato l’Assessore.

Parliamo di lungomare. L’ultima volta che ci siamo sentiti, aveva detto che non avreste effettuato nessun lavoro durante l’estate. Quale è la situazione adesso? Quando riprenderanno i lavori?

“Anche volendo, non ci saremmo riusciti a partire prima dell’estate. Pensiamo di riprenderli tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo. Quindi l’anno prossimo si presenterà la necessità di decidere se interrompere i lavori durante l’estate o di prendere una decisione diversa.”

Quale è l’effettivo stato dei progetti di ampliamento di quanto già è stato fatto?

“La situazione dei due lotti in cui sono stati divisi i prossimi lavori, ha fatto dei passi in avanti. Per il lotto 1, che riguarda l’area tra la passeggiata e la linea demaniale, abbiamo concluso la conferenza dei servizi e abbiamo mandato tutto alla regione per il parere del Genio Civile. Quindi, per questa parte dei lavori che verranno svolti verso la spiaggia, manca solo l’approvazione del Genio Civile e la gara. Poi potranno iniziare i lavori.



Per l’altro lotto, quello da 2.000.000 di euro con il PNRR, la conferenza dei servizi decisoria è stata già convocata, e finirà i sui lavori il 27 novembre. Anche in questo caso dobbiamo far validare il progetto e approvare in giunta. Poi lo manderemo alla città metropolitana, dove però in questo caso abbiamo già una gara pronta, una maxi-gara istituita per sviluppare tutti i finanziamenti PNRR. Quindi, a meno che non emerga qualcosa dalla conferenza dei servizi, siamo anche in vantaggio rispetto al lotto 1.”

Cosa si dovrebbe realizzare con questo secondo lotto, che non mi è ben chiaro?

“Verrà coinvolta la parte a monte. Verranno realizzati dei parcheggi alberati. E alle spalle di questi parcheggi, tranne che per il primo, quello verso la palude perché ci sono dei vincoli, verranno realizzati dei campetti polivalenti, un’area per lo skatepark, una parete per l’arrampicata, e altre situazioni simili a quelle che metteremo nei parchi che ristruttureremo. Come aree per fare attività fisica all’aperto o giochi per bambini. Bisogna dire che le stesse cose le realizzeremo anche nell’area interessata nel lotto 1.”

Anche in questo caso ci saranno delle aree e dei giochi inclusivi?

“Sicuramente sì. Consideri che il fondo PUI con cui è finanziato il lotto 2, è proprio PUI Sport e Disabilità. È un finanziamento finalizzato proprio a questi obiettivi. E quindi le aree dovranno essere tutte necessariamente inclusive.”

Ho capito male, o prima della fine del 2024 non vedremo la fine di questi lavori?

“No, i lavori che dovremo fare, una volta partiti, potranno terminare entro il 2024.”

Ma non prima dell’estate…

“Quello sarà impossibile. Ma già all’inizio dell’estate potremo aver qualcosa di pronto. Poi dovremo decidere, come dicevo prima, se interrompere i lavori oppure no. O dedicarci solo ad un’area specifica. Lo decideremo anche insieme alla ditta aggiudicatrice della gara.”

Quando apriranno finalmente i primi negozi sul lungomare?

“Dall’ultima volta che ci siamo visti, il Comune ha rilasciato una serie di condoni, anche se mancano quelli importanti. Non le so dare una data di rilascio di questi.”

Una volta rilasciati i condoni, i negozi potranno aprire?

“Per me sì. Ma non basta che il Comune metta tutti nelle condizioni di usufruire del condono. Poi è necessario che, chi può godere del condono, abbia la voglia o la possibilità di pagare gli oneri previsti o le eventuali integrazioni.E porti quindi a compimento la pratica.”

Sembra più complicato di quello che immaginavo

“Ma è una cosa molto sentita. Anche da parte della vecchia proprietà. È evidente che anche loro, il loro curatore, abbiano tutto l’interesse a valorizzare questi locali e a poterli utilizzare.”

Sarebbe interesse anche della nostra comunità poter vedere un lungomare finalmente valorizzato da dei negozi

“Certamente. Aggiungo che nel lotto 2 è previsto anche il restyling di piazza Prima Rosa. Dei camminamenti intorno alla piazza. E’ dove verranno poi aperti i negozi. Mi risulta che tra gli ultimi condoni rilasciati ci sono anche quelli dei negozi posti nel manufatto centrale della piazza. Quindi quelli, secondo me, potrebbero già aprire se volessero.”