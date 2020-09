Il coronavirus “travolge” l’Europa ma non l’Italia

Share Pin 0 Condivisioni

Secondo il The Telegraph il successo è dovuto a un uso più diffuso della mascherina e alla paura ancora vissuta dagli italiani dopo la prima ondata

Tra i vari Paesi europei, come riportato da Le Iene, l’Italia è la Nazione che meglio sta gestendo l’emergenza sanitaria. A dirlo è il The Telegraph che ha puntato i riflettori su tre situazioni diverse: quelle di Francia, Spagna e Italia.

In Francia, Parigi ha imposto la zona rossa in 50 dipartimenti (che corrisponderebbero alle nostre province). La situazione è considerata così grave che l’Italia ha imposto il tampone per chiunque arrivi sul nostro territorio dalla Francia.

In Spagna, parte della città di Madrid è tornata in lockdown: 850mila persone potranno uscire solo per andare a lavoro o per svolgere commissioni urgenti. Chiusi i parchi, mentre bar, ristoranti e negozi dovranno limitare la loro capacità al 50%.

Anche il Regno Unito non se la passerebbe bene con il premier Boris Johnson che, secondo la BBC, starebbe per reintrodurre un lockdown parziale esteso all’Inghilterra.

In Italia invece la situazione sembra essere sotto controllo. Secondo il The Telegraph il merito è stato dell’utilizzo della mascherina da parte della maggior parte della popolazione. Cosa che non avverrebbe negli altri Paesi. Questo potrebbe essere determinato dal “sentimento di paura” che non ha ancora abbandonato la popolazione.

Un elogio al modello italiano in questi giorni è arrivato anche da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità che lo ha definito un esempio di come “con unità nazionale e solidarietà, impegno comune e umiltà anche la situazione peggiore si può invertire”.

“Siamo di fronte a un aumento, anche se blando e controllato, della casistica dei positivi, dei malati gravi e dei ricoveri in terapia intensiva – ha detto il direttore aggiungo dell’Oms Ranieri Guerra – Anche se non siamo ancora ai livelli dei nostri vicini, come Spagna e Francia”.

“Questo vuol dire che l’effetto del lockdown molto rigido sta permettendo all’Italia un effetto positivo”.

“L’Italia è stato il Paese che ha reagito con maggiore fermezza rispetto a tutti gli altri”.