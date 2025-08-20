Il cordoglio del sindaco di Ladispoli per Daniele e Gioia

Il messaggio di cordoglio e vicinanza del sindaco di Ladispoli Grando per la morte prematura di Daniele e Gioia

“A pochi giorni dalla scomparsa di Daniele, ragazzo di Cerveteri conosciuto e benvoluto anche a Ladispoli, la sua fidanzata Gioia, nostra concittadina, ha perso la vita in un incidente stradale. Un dramma nel dramma che ha profondamente sconvolto la nostra comunità. In momenti come questi è davvero difficile trovare le parole. A nome dell’intera comunità di Ladispoli rivolgo alle famiglie e agli amici di Daniele e Gioia le più sentite condoglianze. Sono stati strappati troppo presto alla vita, ma ora sono di nuovo insieme, e lo saranno per sempre. Che possano riposare in pace.”