Ladispoli, il 22 e 23 agosto disinfestazione adulticida

Al via la disinfestazione adulticida a Ladispoli: calendario e raccomandazioni

Il Comune di Ladispoli ha annunciato un nuovo intervento di disinfestazione adulticida sulla città. Le operazioni si svolgeranno nelle notti di venerdì 22 e sabato 23 agosto, dalle ore 00:00 alle ore 06:00, e riguarderanno diverse zone della città, oltre a tutti i parchi e giardini comunali.

Nel dettaglio, venerdì 22 agosto la disinfestazione interesserà il centro urbano, Caere Vetus e Palo Laziale. Sabato 23 agosto, invece, gli interventi saranno effettuati nei quartieri Cerreto, Campo Sportivo e Miami.

L’amministrazione comunale ricorda alla cittadinanza alcune importanti precauzioni da osservare durante le ore di trattamento: mantenere le finestre chiuse, evitare di lasciare indumenti stesi all’esterno e limitare, per quanto possibile, l’esposizione all’aperto.

L’operazione rientra nelle misure ordinarie di igiene e sicurezza ambientale, con l’obiettivo di contenere la diffusione degli insetti nocivi e garantire la salubrità degli spazi pubblici.