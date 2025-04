Il Ministro Piantedosi ha firmato: stupore per il decreto così a ridosso della Pasqua e delle prossime elezioni comunali

Il consiglio comunale di Aprilia è stato sciolto per Mafia –

Non era mai successo prima nella provincia di Latina: un consiglio comunale sciolto per Mafia. È accaduto in queste ore ad Aprilia in maniera abbastanza inaspettata.

Tutti ormai si erano convinti che il provvedimento non sarebbe arrivato a ridosso sia della Pasqua che della prossima tornata elettorale di fine maggio. Ed invece il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha firmato il decreto ieri.

Il consiglio comunale di Aprilia è così stato sciolto per infiltrazione mafiosa e per i prossimi diciotto mesi sarà un commissario prefettizio ad amministrare la città.

Sulla decisione del Consiglio dei Ministri che si è tenuto ieri pomeriggio ha pesato la relazione del Prefetto di Latina Vittoria Caramella dopo i lavori della commissione d’accesso durati sei mesi.

Le indagini che hanno portato il consiglio comunale di Aprilia ad essere sciolto per Mafia

Tutto nasce dalle indagini della DDA nell’ambito dell’operazione Assedio, conclusasi nel 2024, che portò alla richiesta d’arresto per venti persone compreso Patrizio Forniti, ritenuto a capo del sodalizio mafioso, di cui si sono perse le tracce insieme alla moglie Monica Montenero, anche lei coinvolta.

L’indagine portò alle dimissioni dell’ex sindaco Lanfranco Principi dopo l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale.

Per l’accusa, l’organizzazione nata all’interno della città di Aprilia con persone del posto, aveva forti ingerenze su tutto il tessuto cittadino, dalla politica all’economia. La politica locale sta attendendo la pubblicazione degli atti presentati per giustificare lo scioglimento del consiglio comunale così prossimo alle elezioni del 25 e 26 maggio.

(Fonte: Ansa)