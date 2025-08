L’intervista che rivela: “Vogliono porre la sfiducia al Sindaco insieme alle file dell’opposizione”

Il Consigliere Geronzi: perchè sono uscito dal gruppo “Città Futura Anno Zero” – di Giovanni Zucconi

E’ di qualche giorno fa la notizia che il Consigliere Luigi Geronzi è uscito dal gruppo consiliare “Città Futura Anno Zero”. Abbandono che ha seguito di poco l’altra, ancora più clamorosa, uscita del predetto gruppo dalla maggioranza che sostiene l’attuale Amministrazione di Cerveteri.

Io aggiungerei, a questi fatti, anche la mancata firma del Consigliere di opposizione, Nicolò Accardo, alla mozione di sfiducia al Sindaco Gubetti.

Quello che appare è uno scenario politico ceretano estremamente fluido. Dove sia la maggioranza che l’opposizione stentano a trovare un equilibrio e, soprattutto, un progetto politico chiaro e condiviso.

Questa osservazione la possiamo ritrovare, tra le righe, anche nell’intervista che segue al Consigliere Luigi Geronzi, che ringraziamo per la sua disponibilità. L’obiettivo di questa intervista, come sempre, non è quello di cercare di dare giudizi, ma quello cercare di rispondere alle domande: Perché Geronzi è uscito dal gruppo “Città Futura Anno Zero”? Che cosa farà adesso in Consiglio Comunale? Vedrete che non mancherà una clamorosa sorpresa in quello che ci racconterà.

Consigliere, quali sono le reali motivazioni della sua fuoriuscita dal gruppo “Città Futura Anno Zero”. In cosa consistono le “posizioni inconciliabili” che vengono citate nel comunicato in cui si annunciava la sua uscita?

“Premetto, con orgoglio, di aver fondato il Gruppo Città Futura. Quando ci siamo uniti con il gruppo storico Anno Zero, il nostro intento era quello di costituire un gruppo consiliare in grado di promuovere efficacemente le nostre istanze. Confrontandoci con gli altri gruppi della coalizione. In diverse riunioni di maggioranza abbiamo però rilevato che le nostre posizioni non venivano adeguatamente prese in considerazione. E che il documento sottoscritto da tutti non era rispettato. Di conseguenza, abbiamo scelto di uscire dalla maggioranza per dare un segnale forte.

Durante l’ultima riunione di Città Futura Anno Zero, avevo espresso la convinzione che ci avrebbero chiamato presto per trovare una soluzione condivisa. Tuttavia, a maggioranza, il gruppo ha deliberato di non accogliere alcuna proposta, e di passare in minoranza. E di porre la sfiducia al Sindaco insieme alle file dell’opposizione.

Alla luce di tali decisioni, e trovandomi in disaccordo con la nuova linea del gruppo, ho ritenuto opportuno dichiarare la mia uscita per motivi di incompatibilità di vedute. E sono uscito.”

La sua uscita dal gruppo è una buona notizia per la maggioranza?

“Io lo lascio pensare.”

Aderirà ad un altro gruppo?

“No. Per il momento rientro nella mia lista “Cerveteri Domani”, nella quale sono stato eletto. Nel gruppo misto del Consiglio Comunale. Il mio voto sarà sempre espresso dalla mia coscienza. Sempre nel rispetto del programma politico della coalizione che ha vinto le elezioni.”

Firmerà la mozione di sfiducia al Sindaco Gubetti?

“No, non la firmerò. Io ho scelto di partecipare a questa coalizione. Continuerò a combattere da solo, affinché venga rispettato il programma di governo. Non sarò certo io a mandare a casa il Sindaco per paralizzare la città di Cerveteri.”

Nelle prossime votazioni voterà con la maggioranza?

“Prima di votare analizzerò gli atti. Se riguardano il programma della coalizione, li voterò senz’altro. Mentre quelli che sono fuori del programma non li voterò.”

Quale e dove sarà il suo futuro politico?

“Sarà sicuramente nel Centrosinistra.”

Secondo lei, cosa rende la situazione politica di Cerveteri così fluida?

“La situazione politica a Cerveteri non mi sembra così fluida. Finché i giovani politici, che non ascoltano i più grandi con più esperienza, cercheranno le firme per cercare di mandare a casa il Sindaco senza prima creare un progetto politico, si faranno sempre grandi errori.”

Un’ultima domanda. Secondo lei a Cerveteri è finita la stagione delle liste civiche?

“Per me non è finita nessuna stagione. In quanto non vedo uniti i gruppi politici di spessore. Li vedo distanti tra di loro. Questo ci agevolerà come è accaduto nel 2022.”