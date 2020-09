Share Pin 7 Condivisioni

Sarà possibile presentare la domanda entro il 31 ottobre se si è elettori in città

Il comune di Ladispoli cerca nuovi presidenti di seggio –

Il Comune di Ladispoli ha aperta la possibilità di presentare domanda per i presidenti di seggio: si potrà presentare la richiesta di inserimento nell’albo fino al 31 ottobre di quest’anno.

I requisiti richiesti sono essere elettore del Comune, non avere superato il settantesimo anno di età ed essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Sono esclusi i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni, e dei Trasporti, gli appartenenti alle Forze Armate in servizio, i segretari comunali ed i dipendenti comunali che lavorano presso gli Uffici elettorali, i funzionari medici dell’Asl incaricati delle certificazioni a favore dei votanti invalidi.

La domanda, il cui termine ultimo per la presentazione è il 31 ottobre, dovrà essere redatta in carta libera e formulata sugli appositi moduli disponibili presso l’ufficio elettorale.

L’immissione nelle funzioni, in occasione delle consultazioni elettorali, avviene con decreto del Presidente della competente Corte d’Appello.