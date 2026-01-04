Il Cerveteri perde ad Aranova contro il Palidoro, ma vince sugli spalti. Bambini, famiglie e ultras hanno sostenuto la squadra sotto la pioggia

Sul campo non è purtroppo arrivato il risultato che il Cerveteri cercava. Ad Aranova, contro il Palidoro, la formazione di mister Ferretti è uscita sconfitta al termine di una gara combattuta. Ma alla squadra, secondo il Presidente Andrea Lupi, “non gli si può rimproverare nulla”. Ma il risultato, in una domenica segnata da pioggia e freddo, non è stato l’elemento più importante. Il segnale più forte per i verdeazzurri è arrivato fuori dal rettangolo di gioco. E’ venuto dagli spalti.

Infatti, in curva e in tribuna dello stadio di Aranova, c’erano presenti circa 100 sostenitori cerveterani. Un gruppo compatto, che ha sfidato il maltempo con l’idea, e la speranza, di aprire il 2026 con una vittoria. E che per novanta minuti non ha smesso di spingere la squadra. Cori continui, bandiere alzate, torce accese. Un tifo trasversale, fatto di giovani, ultras, ma anche di bambini e famiglie rigorosamente con la sciarpa verde azzurra.

Accanto al presidente Andrea Lupi c’era anche l’assessore allo sport Manuele Parroccini. Presente insieme ai figli, a testimoniare, come ricorda il comunicato diffuso dalla squadra, “l’affetto per la formazione verde azzurra”.

Tutti sotto una pioggerellina ininterrotta. Che ha inzuppato d’acqua tifosi, vessilli e striscioni. Ma che non ha mai fermato il caloroso tifo dei cerveterani presenti.

Alla fine, il Presidente Andrea Lupi ha voluto trasformare l’amarezza del risultato in un ringraziamento diretto a chi ha seguito la squadra. Queste le sue dichiarazioni al termine della partita. “Perdere così non fa male, ci rincuora. Il calcio è bello quando si vede gente e si percepisce la passione. Lo stiamo facendo, passo dopo passo, abbiamo ricostruito quell’entusiasmo che mancava. A questi tifosi dico grazie, avete alleviato l’amarezza della sconfitta.

Sulla stessa linea anche l’Assessore Parroccini: “Grazie ai tifosi, ci danno quella carica che è il bello del calcio. Abbiamo perso in campo, vinto sugli spalti”.