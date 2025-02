Il Cerveteri non va oltre il pari contro la Pescatori Ostia. Al Galli finisce 1 a 1 

Polemiche per un gol annullato ai cervi nel finale di partita

Pareggio che va stretto per il Cerveteri, che avrebbe meritato la vittoria contro la Pescatori Ostia. Il match finisce 1- 1.

LA PARTITA

Sono gli ospiti a passare in vantaggi dopo tre minuti di gioco, con Tiberi che di testa dopo una punizione laterale trafigge l’incolpevole Alessandrini. Il Cerveteri si scuote, prende le misure e comincia a macinare gioco. E’ pericolosa con Gabrielli, che con un diagonale colpisce il palo. Nella ripresa è il Cerveteri a salire in cattedra, con i lidensi che si chiudono a riccio. I Cervi creano molto, sono pericolosi in più di qualche occasioni. Intorno al ventesimo del secondo tempo il goal del pareggio, con Proietti che raccoglie un assist di Funari, che trasforma in rete. Finale rocambolesco con un goal, forse regolare di Bracaglia, che viene annullato dall’arbitro.

“Sono dispiaciuto – commenta a fine gara il ds Gnazi – dopo che abbiamo segnato, l’arbitro ha indicato il centro del campo, validando il goal. Non capisco come abbia potuto ripensarci, quando il goal, anche dal video, era regolarissimo. Spendiamo soldi, facciamo sacrifici, ecco come veniamo ripagati”