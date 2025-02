Cerveteri, Fondate, Pavin e Piergentili entrano nel gruppo consiliare di Fratelli d’Italia – Riceviamo e pubblichiamo:

“Il nostro ingresso nel gruppo consiliare di Fratelli d’Italia sarebbe dovuto avvenire già da tempo, del resto era il partito che aveva espresso il nostro candidato sindaco alle scorse elezioni, Anna Lisa Belardinelli, sostituita poi in corsa per scelte allora a noi incomprensibili, che ci hanno portato a candidarci in liste civiche, ma sempre a sostegno della Belardinelli”.

“Tuttavia per persone come me, Vilma Pavin e Luca Piergentili che da sempre militano in partiti politici di destra, e, per quanto mi riguarda in Fratelli d’Italia dalla prima ora insieme ad Anna Lisa Belardinelli – precisa Fondate – è un po’ riduttivo fare politica senza sentirsi parte di un partito del quale si condividono le idee e i valori. Un partito che abbiamo continuato a sostenere anche dopo il corto circuito locale delle elezioni comunali del 2022. E dopo una riflessione sugli errori (anche nostri) del passato, insieme ad Anna Lisa Belardinelli abbiamo deciso che era giunto il momento per noi tre consiglieri (Fondate, Pavin e Piergentili) di entrare nel gruppo consiliare di Fratelli d’Italia per sentirci parte di una comunità”.

“Quando si dialoga, ci si confronta, si condivide un percorso e una visione di Città e non più di paese, allora diventa essenziale unire le forze per la sua realizzazione. Ecco questo è esattamente quello che è accaduto in questi ultimi mesi di confronto tra noi del centro destra – dichiara Vilma Pavin”.

“Ci teniamo a ringraziare in particolare modo Arianna Meloni che con la sua disponibilità, la sua dolcezza e pazienza ci ha accompagnato in questo percorso che, sicuramente, rappresenta un grande passo in avanti per l’unità del centro destra alle prossime elezioni. Ringraziamo anche il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, Luigino Bucchi per l’accoglienza”.

