Il Cerveteri è chiamato a vincere, domani al Galli arriva l’Ostia Antica

Il club chiama i tifosi per una gara che vale una stagione.

Nel turno di domenica di campionato, il Cerveteri è obbligato a vincere. Servono tre punti contro l’Ostia Antica, che scende al Galli per ottenere punti in chiave play off. Sulla sponda cerite, invece, c’ è tanta consapevolezza, dato che il momento non è dei migliori, in virtù degli ultimi risultati.

Serve cuore e orgoglio per vincere e puntare a risalire la classifica. Per mister Gabrielli è una gara fondamentale, i punti in palio sono significativi per ritrovare serenità e una posizione di classifica migliore, dato che i verde azzurri sono precipitati al quarto ultimo posto.

Sugli spalti servirà il sostegno della tifoseria, molto amareggiata dopo i deludenti risultati, che stanno compromettendo una stagione che era partita con un altre prospettive.