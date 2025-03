Caserma polizia locale Cerveteri, il comune in trattativa per lo stabile sulla Settevene Palo

ll comune di Cerveteri sta attualmente dialogando con un imprenditore privato per la cessione di un immobile in Via Settevene Palo, che potrebbe diventare la nuova caserma della polizia municipale.

Il vicesindaco Riccardo Ferri ha confermato che ci sono trattative in corso e che i sindacati sono coinvolti nel processo. L’obiettivo è trovare un accordo il prima possibile, ma ci sono delle regole da seguire, specialmente per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni.

Al momento, si sta valutando sia l’acquisto dell’immobile che la possibilità di affittarlo con un’opzione di riscatto.