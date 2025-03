Convegno “Salva Casa” promosso da Lega di Santa Marinella, Cerveteri e Bracciano

Convegno “Salva Casa”: un’opportunità per il territorio e l’economia

Il convegno “Salva Casa” nasce per informare i cittadini sulle opportunità offerte dal decreto promosso dal governo e sostenuto dalla Lega. Organizzato dai coordinamenti Lega di Santa Marinella, Cerveteri e Bracciano, l’evento chiarirà i dettagli della normativa e le sue implicazioni pratiche, evidenziando gli effetti positivi per l’economia locale e il mercato immobiliare.

Un sostegno ai cittadini e alla crescita economica

Il decreto “Salva Casa” semplifica la gestione di alcune difformità edilizie, riducendo costi e burocrazia. Questa misura non solo garantisce certezza giuridica e valorizza il patrimonio immobiliare, ma contribuirà anche a rilanciare il settore edilizio e il mercato immobiliare, favorendo investimenti e compravendite. Con regole più chiare e accessibili, sarà più semplice acquistare, vendere e riqualificare immobili, con un impatto positivo sull’economia locale.

Il ruolo della Lega e dell’Assessore Regionale Pasquale Ciacciarelli

La Lega tutela la proprietà privata e sostiene chi investe nella propria casa. Il convegno presenterà il lavoro svolto dall’Assessore Regionale Pasquale Ciacciarelli. Grazie a questa iniziativa, si sbloccheranno risorse e opportunità per imprese, professionisti e cittadini. Saranno presenti esperti, tecnici e rappresentanti della Regione Lazio per illustrare i dettagli del decreto.

Un’iniziativa per il territorio e il rilancio del mercato immobiliare

Questa misura consentirà di riqualificare molte abitazioni, rendendole più attrattive per il mercato e incentivando nuove transazioni. Inoltre, il rilancio del settore immobiliare porterà benefici all’economia locale, creando nuove opportunità di lavoro e sviluppo.

Invito alla partecipazione

Il convegno “Salva Casa” è un’opportunità di approfondimento e confronto con esperti e istituzioni. Vi aspettiamo per discutere insieme le migliori soluzioni per il nostro territorio e per cogliere al meglio le opportunità economiche offerte da questa normativa.

Dettagli dell’evento: