Il carciofo di Ladispoli finisce su Striscia la Notizia.

Registrata la puntata che andrà in onda sabato 27 marzo su Canale 5

Nei giorni scorsi, Luca Sardella e il suo “Speranza Verde” si sono portati sul campo di Lorenzo Belardi dove è stata registrata la puntata con protagonisti i carciofi.

La puntata andrà in onda sabato 27 marzo su Canale 5.

“Sarà una vetrina strepitosa per il nostro Carciofo”, ha spiegato l’assessore al Commercio e alle Attività produttive, Francesca Lazzeri.

“E’ vero che per il secondo anno consecutivo a causa del covid non abbiamo potuto celebrare la nostra amata Sagra del Carciofo, questo però non ci ha impedito di continuare a lavorare per il territorio, per i nostri imprenditori agricoli, per la nostra Città.”

Nella puntata in onda sabato sera Luca Sardella sarà in compagnia di Lorenzo Belardi, imprenditore agricolo, che direttamente sul campo, ovvero nelle campagne di Monteroni, decanterà le qualità del nostro Re dell’orto, il carciofo romanesco di Ladispoli.

Alcuni momenti delle riprese di Striscia la Notizia

