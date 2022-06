Il Cappannari vince il Primo Premio dello Startupper School Academy

E’ Christian Sanfilippo, studente della 5° A Enogastronomia dell’Istituto Cappannari, indirizzo alberghiero dello Stendhal di Civitavecchia, a qualificarsi nella competizione organizzata dalla BIC Lazio. Una giuria davvero prestigiosa composta da Maurizio Serva del ristorante due stelle Michelin “La trota” di Rivodutri e Iside De Cesare del ristorante stellato “la Parolina” di Trevinano ha valutato le preparazioni elaborate dagli studenti divisi in tre team. Christian Sanfilippo, accompagnato dalla professoressa Feriozzi di Enogastronomia, ha voluto preparare un raviolo cinese ripieno di orata, zucchine sott’olio e pomodorino condito con un fumetto di pesce molto ristretto aromatizzato con aceto di kiwi. Il regolamento infatti prevedeva l’utilizzo di alcuni alimenti del programma Food Innovation Hub indirizzato a sostenere i processi d’innovazione e di diversificazione di mercato nelle micro, piccole e medie imprese del settore agroalimentare del Lazio.

“Devo ringraziare le mie colleghe del Sulpicio di Veroli e del Farnese di Caprarola che erano in team con me” ha detto Christian “perché si è creato subito un’atmosfera di collaborazione e abbiamo lavorato in grande sintonia”. Il premio, che è stato consegnato durante una bella cerimonia al Talent Garden Ostiense, consiste in un buono di 1000 euro da spendere in attrezzature di laboratorio per la scuola e in un pranzo nel celebre ristorante “La Pergola” di Heinz Beck, il miglior ristorante del Lazio, per gli studenti e i docenti.