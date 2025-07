Il basket urbano sbarca sul mare di Ladispoli!

Arriva il primo Torneo ufficiale della Città di Ladispoli, “3vs3 Sotto Le Stelle” per una serata di fuoco, musica, schiacciate e passione vera per la pallacanestro.

Un evento unico nato dalla collaborazione tra il BkL Basket Ladispoli con la Virtus Roma 1960 ed il team streetball Cage LadiCity.

In una notte 12 squadre si affronteranno in 4 gironi per contendersi un super premio da mille euro!

Una notte magica impreziosita dall’esibizione spettacolare del BaskIn Eisi con special Guest gli atleti speciali del Basket Ladispoli che giocano nel campionato Eisi, un mix perfetto di sport, musica, inclusione e spettacolo, sotto le stelle della costa romana.

Non perdetevi l’evento che lancia l’Accademia del Basket sul Mare

Piazza Marescotti – Ladispoli

24 Luglio 2025 – dalle 18:30 alle 22:30

Info & Iscrizioni:

[email protected]

353 3288362

@basketladispoli

Preparate le sneakers… ed i telefoni: il campo è pronto, i riflettori accesi. Tocca a voi!