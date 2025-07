Atletica Cerveteri: Grande successo per la rappresentativa del Lazio ad Avellino

La rappresentativa del Lazio, con il supporto di atleti di talento come Alessio Fantini, ha portato a casa una vittoria importante ad Avellino.

In particolare, Alessio Fantini si è distinto nei 2000 metri, arrivando quinto con un nuovo personal best di 6’15”. Questo risultato ha contribuito in modo decisivo alla vittoria della squadra laziale, dimostrando ancora una volta il grande valore dei nostri atleti.

Per il suo ottimo rendimento, Alessio Fantini è stato convocato dal Club Lazio e si presenterà mercoledì 16 luglio presso l’impianto delle Fiamme Gialle. È un riconoscimento importante che premia il suo impegno e il suo talento.

“Siamo orgogliosi di questi risultati e di vedere i nostri atleti di Cerveteri e del Lazio raggiungere traguardi così prestigiosi. Forza Atletica Cerveteri! Continuiamo a sostenere i nostri campioni!”