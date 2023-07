Il Basket Città di Ladispoli si prepara alla 25esima stagione di attività

Nel corso di una conferenza stampa, il presidente Massimo Albano ha fatto il punto sulle formazioni e sugli obiettivi del Basket Città di Ladispoli

Nel corso di una conferenza stampa, il presidente Massimo Albano ha fatto il punto sulle formazioni e sugli obiettivi del Basket Città di Ladispoli giunto alla sua 25esima stagione di attività.

Abbiamo avuto il piacere di Presentare la Stagione dei 25 anni

• CATEGORIE 2023/24

• Settore Minibasket

• Pulcini – Scoiattoli –

• Aquilotti – Esordienti

• Settore Giovanile Maschile

• U13 nati 2011

• U14 nati 2010

Nel corso dell’incontro è stato dato particolare risalto allo splendido lavoro portato avanti dalla responsabile tecnica Paola Barrese, e dallo staff Tecnico composto da Matteo Lilli e David Birtolo.

Il Settore Femminile Parteciperà ai Concentramenti ESORDIENTI per le Ragazze nate 2012/13/14 , inoltre verranno allestite sia La U13 Femminile nate 2011/12/13 che la U14 Femminile nate 2010/11/12, distinguendoci come da sempre accade come una delle società trainanti del settore e del territorio. È stata Aperta inoltre una sessione di scouting per costruire la U19 Femminile.

Le Punte di Diamante della Società saranno:

• i ragazzi del Baskin

• U20 Gold e…

• il Ritorno in Serie D della società

Durante la Conferenza sono stati trattati temi importanti come la Riforma dello Sport e l’impatto che avranno nel mondo delle Associazioni Sportive.

Avendo come Focus il benessere dei ragazzi e del Territorio, sono state strutturate e e rese realtà collaborazioni per la crescita e tutela del Basket del Territorio, una su tutte quella con la Cestistica Civitavecchia, che ci è venuta a trovare nella persona di Maurizio Campogiani. Ed inoltre per quello che riguarda il settore femminile giovanile è avviata una collaborazione con la Virtus Roma 1960 che avrà per focus la U14 , le due società parteciperanno a Tornei ed eventi insieme.

Tra gli amici di altre società presenti , anche Daniele De Stradis Gm e deus ex Machina della squadra di C della RIM Sport – Centro Sportivo.

Sono stati affrontati i temi relativi agli Investimenti della Società e sull’acquisto di un Pulmino in modo da supportare genitori e ragazzi

A Seguire gli interventi dei politici sia di maggioranza che di minoranza intervenuti. È stato Presentato io Nuovo Logo della Società con l’acronimo BkL 1998 bene evidenziato e la Stella d’argento in bella mostra a testimoniare i 25 anni di Storia.