Il 29 agosto l’Area Sacra Templi di Pyrgi diventa palcoscenico per la conferenza spettacolo di e con Agostino De Angelis

Il 29 agosto alle ore 18.30, per la prima volta, l’Area Sacra dei Templi di Pyrgi diventerà palcoscenico naturale per la realizzazione della conferenza spettacolo “L’Etrusca Pyrgi: da Eschilo a Dionigi I di Siracusa” ideata dall’attore e regista Agostino De Angelis con la presenza delle etruscologhe Laura Maria Michetti e Simona Rafanelli.

L’evento promosso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, Sapienza Università di Roma e organizzato dall’Associazione culturale ArchéoTheatron, con il patrocinio della Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale e Comune di Santa Marinella, si realizzerà in quello che rappresenta uno dei luoghi più importanti e suggestivi dell’Etruria. L’area del santuario di Pyrgi (Santa Severa, RM) che ha giocato insieme all’area portuale, un ruolo di fondamentale importanza nella storia del Mediterraneo antico, rappresentando sul mare la grande metropoli Caere (Cerveteri), che traeva le proprie ricchezze dal controllo dei traffici marittimi, sarà lo scenario per la messa in scena nel sito archeologico, della conferenza spettacolo dedicata alla storia e al mito. L’evento vedrà in scena le autorevoli presenze di due etruscologhe che arricchiranno e approfondiranno la storia del popolo Etrusco: Simona Rafanelli

direttrice del Museo Civico Archeologico “I. Falchi” di Vetulonia, che parlerà degli Etruschi, della loro cultura e religione e di quelli che sono stati anche gli scambi con la vicina e amica città di Vetulonia e la professoressa Laura Maria Michetti, docente di etruscologia alla Sapienza Università di Roma, che da anni conduce diverse campagne di scavo e di ricerca nell’area, che delineerà in maniera scientifica, dopo i recenti scavi effettuati, l’importanza che l’area sacra di Pyrgi rappresenta per tutta l’Etruria. Ad arricchire gli interventi scientifici sarà la messa in scena di momenti puramente teatrali con attori e cavalieri, tratti dalla tragedia di Eschilo “Sette contro Tebe”, della cui storia sono raffigurati alcuni momenti sull’altorilievo che decorava il frontone posteriore di uno dei templi di Pyrgi, oggi conservato al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. La scena raffigurata rappresenta un episodio della mitica guerra tra le poleis di Argo e di Tebe, conflitto causato dalla rottura da parte di Eteocle del patto stretto con suo fratello Polinice concernente l’annuale alternanza tra i due sul trono tebano. Momenti dedicati ad alcune divinità etrusche tra le quali proprio la dea Leucotea (la “dea bianca”), a cui le fonti greche attribuiscono il tempio A del Santuario di Pyrgi. In scena anche la presenza dell’Antica Danza del Ventre Zakiyyeh nur, gli interpreti Alessandra De Antoniis, Riccardo Frontoni, Isabella Pranzetti, Riccardo Dominici, Mariapia Gallinari, Andrea Vella, Eleonora Pini, Catja Cuordileone, Monia Marchi, Nicole Antonangeli, Luisa De Antoniis, Nerina Piras, Marta Soracco, Filippo Soracco, Denny Iacarelli, Annarita Eusepi, Maria Vittoria Massa, Anna Menichelli

con la partecipazione dei cavalieri: Stefano Ercolani, Simona Gennaretti, Tiziano Mancini, Mirko Teloni, Samira Ercolani. Foto di scena Valerio Faccini, riprese video Mauro Zibellini.

L’evento è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria al 349 40 55382 – [email protected]