Fiumicino, Edoardo Giordan rappresenterà l’Italia alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024 –

Grande attesa per la partecipazione di Edoardo Giordan, giovane fiorettista originario di Torrimpietra, alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Edoardo, già noto nel panorama sportivo internazionale per i suoi straordinari risultati nella scherma paralimpica, rappresenterà l’Italia in una delle competizioni più prestigiose al mondo. Nonostante la sua giovane età, Giordan, ha già collezionato una serie di importanti riconoscimenti, affermandosi come uno degli atleti di punta della nazionale italiana.

“La carriera sportiva di Edoardo è stata caratterizzata da un grande impegno e da una dedizione costante, che gli hanno permesso di raggiungere traguardi notevoli.- dichiara l’Assessore allo Sport di Fiumicino, Federica Poggio. – Faccio i miei più sentiti auguri a tutta la nazionale, con particolare affetto ad Edoardo, che porterà in alto non solo il nome dell’Italia, ma anche quello della nostra città, promuovendo valori di inclusione, resilienza e spirito di squadra. Una fonte di ispirazione per tutti noi a dimostrazione del fatto che non esistono limiti quando si uniscono talento e forza di volontà.” conclude l’Assessore.