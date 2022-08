Nella chiesa di San Giovanni Battista laddove, oltre 30 anni fa, tutto è cominciato

Il 29 agosto a Manziana concerto dei Saint John’s Singers –

Riceviamo e pubblichiamo –

I cantori di San Giovanni tornano là dove sono nati nel lontano 1991 in omaggio al santo patrono di Manziana, San Giovanni Battista. Un concerto che diventa un tributo quello che I Saint John’s Singer Choir – questo il nome del coro divenuto poi famoso – eseguiranno il 29 agosto a Manziana. Un coro che ha sposato il messaggio di solidarietà e fratellanza del repertorio spiritual e gospel e che si propone oggi al pubblico con un repertorio che affianca ai classici del genere anche nuovi brani arrangiati ad hoc.

Alle 19, a dimostrazione della devozione per il santo, i Saint John’s Singers animeranno la messa per poi dare il via subito dopo al concerto vero e proprio. Nato come una costola della prestigiosa associazione manzianese Il Cantiere dell’Arte presieduta dal cavaliere Adriana Rasi, il coro, per l’occasione, si presenta nella formazione classica. Spicca tra i nomi quella della nota vocalist statunitense Fatimah Provillon che ha raccolto il testimone dei tanti noti vocalist americani che hanno cantato assieme al coro tra i quali il celebre Harold Bradley, Charlie Cannon ed altri.

A dirigere ci sarà il maestro Alessandra Paffi. Sul palco anche i solisti che nel coro negli anni si sono formati: Raffaela Agozzino, Alessandro Coppola ed Enrico Biferari. Ad accompagnare il concerto, organizzato con il patrocinio del Comune di Manziana e in collaborazione con il Comitato Spontaneo San Giovanni Battista, i musicisti Alessandro Aloisi al pianoforte, Riccardo Colasante alla batteria e Ivano Sebastianelli al basso.

“Per noi – spiega Adriana Rasi, direttore artistico del coro – è un gradito ritorno a casa dopo i tanti concerti che in oltre tre decenni ci hanno visto protagonisti in Italia e all’estero in sedi istituzionali e non. Il successo che abbiamo avuto è andato ben oltre le aspettative che avevamo all’epoca quando proprio nella chiesa di San Giovanni Battista, in occasione delle Colombiadi del 1992, facevamo le prime prove importando in Italia, grazie a nomi di assoluto prestigio, il genere spiritual e gospel, all’epoca non così diffuso. I Saint John’s Singers sono figli di Manziana ed è giusto che qui tornino e si esibiscano”.

Appuntamento il 29 agosto a Manziana alle 19 nella chiesa di San Giovanni Battista che si affaccia sulla centralissima piazza Tommaso Tittoni.