La band nata ad X FACTOR in concerto al Parco della Legnara nella serata di domani, martedì 23 agosto

I Mutonia e Etruria Indipendente chiudono la 16esima edizione di Etruria Eco Festival –

“Si chiude un’edizione di Etruria Eco Festival come sempre emozionante, piena di musica, di comicità, di spettacolo, di arte. Un’edizione alla quale abbiamo lavorato fortemente, con la volontà di offrire alla città un ottimo prodotto capace non solo di soddisfare i gusti di tutti, ma anche di portare a Cerveteri, all’interno del Centro Storico e dunque alle attività commerciali limitrofe, tanti giovani e tante famiglie. Rivedendo le foto di questi giorni, il risultato è stato più che soddisfacente. Domani, martedì 23 agosto, l’ultimo appuntamento con un classico di Etruria Eco Festival, la serata di Etruria Indipendente, dedicata a voci e gruppi emergenti. Tra i tanti ospiti: i Mutonia, band divenuta celebre con la partecipazione ad X Factor sotto la guida di Manuel Agnelli e con forti origini del nostro territorio. Lorenzo Riccobene infatti, uno dei componenti, è originario proprio di Cerveteri”. A dichiararlo, è Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri, nel rinnovare l’appuntamento a tutti i cittadini per la chiusura del Festival, che avrà inizio alle ore 21:30 al Parco della Legnara.

“Anche quest’anno si sono susseguiti grandi nomi dello spettacolo ad Etruria Eco Festival – prosegue il Vicesindaco Federica Battafarano – dalle straordinarie emozioni del musical, fino al divertimento in musica di Paolo Belli e Andrea Perroni, fino al grande successo ottenuto anche in termini di vendite da Franco 126, che ha letteralmente infiammato il Parco della Legnara. Ovviamente l’Estate Caerite 2022 ancora non è terminata: siamo infatti prontissimi per accogliere il ritorno della Regina delle nostre estati, ovvero la Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, che finalmente, dopo due anni di pandemia, è pronta a tornare in grande stile e con tutti gli appuntamenti tipici della tradizione della nostra città”.

“Siamo già al lavoro – conclude il Vicesindaco Federica Battafarano – per la prossima edizione del Festival, che sarà la 17esima. Per continuare insieme, questo grande percorso di spettacolo e musica che accompagna Cerveteri oramai da oltre tre lustri”.

L’ingresso alla serata di domani di Etruria Eco Festival sarà libero e gratuito.