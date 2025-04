Il 27 aprile svolto con successo il 1° trofeo Città di Civitavecchia: tra i partecipanti anche il Tyrsenia Sporting Club –

Nel week and del 27 aprile presso la piscina di Civitavecchia si è svolto il 1° trofeo Città di Civitavecchia manifestazione riservata al gruppo Esordienti B e Esordienti A, tantissimi atleti e tantissime società hanno preso parte a questa prima edizione il Tyrsenia Sporting Club ha lasciato il segno anche questa volta portando a casa ben 5 medaglie (3 ori e 2 bronzi).

Nel categoria Esordienti B

Paone Denise (2015) si è portata a casa 3 ori nella gara gara dei 50 rana dove chiude in 44″27 migliora di quasi 2 secondi, nei 50 dorso con 39″22 anche qui altri 2 secondi di miglioramento e nei 100 misti dove chiude in 1’26″70.

Cesarini Niccolò ( 2015) nei 100 dorso chiude in 1’29″41, nei 100 misti in 1’33″41, nei 50 dorso centra il podio con un terzo posto e chiude in 41″53 migliora di 5 decimi.

Fogl Leonardo (2014) chiude i 100 dorso migliorando di 6 secondi 1’32″45 , nei 100 stile 1’22″63 migliora altri 2 secondi, nei 50 stile 37″46 anche qui altri 8 decimi, chiude le fatiche con un’ottimo 200 stile, chiusura a 2’53″88 e migliora di 9 secondi.

Orefice Mattia (2015) nei 100 stile per un piccolo movimento in partenza purtroppo viene squalifato, nei 50 stile chiude in 37″67 migliora di quasi 2 secondi, e chiude anche lui un’ottimo 200 stile in 2’51″51.

Zullino Cesare (2015) chiude i 100 stile in 1’35″37, nei 200 stile migliora di 5 secondi e chiude in 3’28″85, e nei 50 stile in 44″01 migliorando altri 2 secondi e 2 decimi.

Pantalissi Federico (2015), nei 50 rana chiude in 52″65 migliora quasi 2 secondi, nei 50 stile chiude in 39″79 migliora di 3 secondi e nei 100 rana chiude in 1’59″52

Pontisso Valerio (2015) chiude i 50 stile in 36″55 migliora di 5 decimi, nei 100 stile 1’23″74 anche qui migliora di altri 2 secondi.

Nella categoria Esordienti A

De Angelis Chiara (2013) si prende il bronzo nei 100 rana migliora di 5 decimi e chiude in 1’24″93, Nei 200 rana ancora non riesce a trovare la sua nuotata e chiude in 3’05″42 , nei 100 stile migliora di 1 secondo e chiude in 1’11″20 ( si può fare molto meno di così )

Veneruzzo Gaia (2013) chiude i 100 rana in 1’35″20, nei 200 rana 3″23″72 e nei 100 stile 1’22″26.

Ligi Maristella (2013) si migliora nei 100 dorso di 1 secondo e mezzo e chiude in 1’26″00, migliora anche nei 100 stile di quasi 6 secondi 1’19″93 e nei 200 dorso chiude in 3’10″04.

Napoleoni Giordana (2014) si migliora in tutte e 3 le gare, nei 100 stile migliora 2 secondi e chiude in 1″18″21, nei 200 stile altri 4 secondi e chiude in 2’47″10 e nei 100 rana chiude in 1’38″92 migliora di quasi 13 secondi.

Pantalissi Simone(2012) si migliora nei 100 delfino di 8 secondi e chiude in 1’30″01, nei 100 stile altri 2 secondi e chiude in 1’17″89, nei 200 stile chiude in 2’44″46.

Complimenti a tutti i ragazzi, hanno dato tutti il massimo fino all’ultima bracciata.